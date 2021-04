[아시아경제 부애리 기자] 4·7 재보궐선거 사전투표 마지막 날인 3일 투표율(오후 3시 기준)이 16.82%로 집계됐다.

선거관리위원회에 따르면 전날 오전 6시부터 시작된 사전투표에서 오후 3시 현재까지 1216만1624명의 선거인 중 204만5133명이 투표했다.

서울시장 선거는 149만3223명이 참여해 17.72%를, 부산시장 선거는 46만5587명이 투표해 15.86%의 각각 투표율을 기록했다.

같은 시간 기준 2020년 21대 총선 당시 투표율은 21.95%였다.

같은 시간 기준으로 2017년 대선과 2018년 지방선거에선 각각 21.22%, 16.28%였다.

