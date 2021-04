240㎞ 떨어진 곳에서 생일 파티 즐긴 엄마…20개월 딸은 숨을 거뒀다

[아시아경제 권서영 기자] 영국의 18세 여성이 자신의 생일을 맞아 파티를 즐기는 사이 방치된 20개월 딸이 사망해 충격을 주고 있다.

1일(현지시간) 영국 석간 이브닝 스탠더드는 영국 브라이턴 주민 버피 쿠디(18)가 지난달 26일(현지시간) 법원에 출두해 딸에 대한 과실치사 혐의를 시인했다고 보도했다.

쿠디는 2019년 12월 자신의 18세 생일 기념 축하 파티에 참석하려 6일간 집을 비웠다. 그는 집에서 최대 240km 떨어진 곳까지 방문해 파티를 즐겼다. 그러나 쿠디가 집을 떠나 있는 사이 20개월 된 딸 에이샤는 홀로 남겨진 채 숨지고 말았다.

이후 집으로 돌아온 쿠디는 에이샤가 숨을 쉬지 않는 것을 발견하고 경찰에 신고했다. 부검 결과에 따르면 에이샤는 탈수 증세에 시달리다가 독감에 걸려 끝내 숨진 것으로 알려졌으며 사망 원인은 방치로 판정되었다.

쿠디는 딸의 사망을 확인하고도 트위터를 통해 콘서트 티켓을 판매한다는 트윗을 올려 논란을 키우기도 했다. 국민들은 쿠디의 가족들에게도 책임이 있다며 비판의 목소리를 높였으나, 쿠디의 언니는 유튜브 채널을 통해 "가족들은 이 일에 관해 몰랐다"고 해명했다.

한편, 이 사건의 법원 형량선고는 다음 달에 예정돼 있다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr