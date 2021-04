美 초등교사, 2살 아이와 성관계 원해 베이비시터 광고

실제 아이 보러 갔다가 붙잡혀

유죄 확정되면 징역 20년

[아시아경제 김봉주 기자] 2살짜리 아이와 성관계를 갖고 싶어 베이비시터로 광고를 낸 뒤 실제 아이를 만나러 간 미국의 한 초등학교 교사가 체포됐다.

플로리다주 팜비치 카운티 보안관실은 2일(현지시각) 미국 플로리다주에 거주하는 사비어 돈테 알렉산더(28)가 미성년자와 성관계를 하기 위해 만나려고 한 혐의 등으로 전날 체포됐다고 밝혔다.

팜 비치 가든에 있는 그로브 파크 초등학교의 4학년 교사인 알렉산더는 다양한 웹사이트에 베이비시터 광고를 냈다.

알렉산더는 광고에서 10년 이상 학교, 청소년부, 어린이 클럽에서 아이들과 함께 지내 왔다고 밝혔다.

또 다른 웹사이트에서 알렉산더는 2012년부터 팜 비치 카운티 학군에서 방과 후 상담사, 지도자, 감독 등 다양한 활동을 해왔다고 광고했다.

하지만 알렉산더는 불과 6개월 전에 그로브 파크 초등학교의 교사로 채용됐다.

보안관실 특별 피해자팀 소속 형사들은 추가 피해자가 있을 가능성에도 주목하고 있다.

보안관실은 다만 알렉산더의 혐의들에 대한 그 이상의 정보는 공개하지 않았다.

보석 없이 체포된 알렉산더는 2일 법원에 출석하게 된다.

팜비치 카운티 교육청은 "충격과 경악을 금치 못했다"면서 "법 집행에 협조하고 있다"는 입장이다.

교육청은 "조사 결과가 나올 때까지 알렉산더에게 정직 처분이 내려졌다"면서 "알렉산더의 범죄는 모두 학교 밖에서 발생한 것으로 학부모들에게 통보를 마쳤다"고 전했다.

알렉산더에게 유죄 판결이 내려지면 20년의 징역형이 선고될 수 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr