박영선 유세 '20대 당직자' 논란…청년들 "꼼수 부리나" 분통

박영선 지지 20대 연설자, 알고보니 與 당직자 출신

전문가 "20대는 공정·정의에 예민"

[아시아경제 강주희 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보의 선거 유세에서 지지 연설에 나선 20대가 민주당 당직자 출신이라는 사실 알려져 논란이 일고 있는 가운데, 청년층 사이에서는 '꼼수를 부린다'는 비판이 쏟아지고 있다. 2030세대의 민심을 돌리기 위해서 박 후보가 연일 청년 정책을 내놓으며 표심 잡기에 몰두하고 있지만 진정성 측면에서 의심스럽다는 지적이 나온다.

앞서 박 후보는 지난달 31일 오전 서울 이수역과 서울대입구역 일대에서 집중 유세를 했다. 이날 20대 청년 3명은 유세 차량에 올라 박 후보에 대한 지지 발언을 했다.

이날 홍 모(28) 씨는 이수역 유세 차량에 올라 "모든 2030 세대가 오세훈 국민의힘 후보만을 지지한다는 식의 왜곡된 거짓을 바로잡기 위해 이 자리에 용기 내 올라왔다"고 밝혔다. 이날 유세의 사회를 맡은 서영교 공동선대본부장 겸 유세본부장은 홍 씨를 '동작구에 거주하는 28살 대학원생'으로 소개했다.

홍 씨는 이어 "청년 주택 추가공급으로 주거 문제를 해결할 유일한 사람은 박 후보 뿐"이라면서 박 후보에 대한 지지를 거듭 호소했다. 그러나 홍 씨는 한달 전까지 민주당 전국대학생위원회 대변인직을 맡았던 당직자였던 것으로 드러났다.

또 이날 관악구 집중유세에서는 30대 박 모 씨가 "아이들 밥 먹는 문제를 정치적 문제로 삼는 시장을 원치 않는다"며 박 후보의 경쟁 상대인 오세훈 국민의힘 후보를 비판하기도 했는데, 박 씨 역시 민주당 2030 청년선대위원장인 것으로 파악됐다.

이 같은 사실이 알려지자 청년들 사이에선 진정성이 의심된다는 비판의 목소리가 나오고 있다. 시민들에게 정책의 투명성과 이에 대한 지지를 호소하는 선거 유세에서까지 거짓된 모습을 보이고 있다는 지적이다.

20대 취업준비생 최 모 씨는 "(연설자의) 소속을 그냥 밝혔다면 아무도 의문을 제기하지 않았을 텐데 (민주당은) 그러지 않았다"면서 "이런 모습이 청년들에게 진정으로 호소하는 것이 아닌, 선거를 앞두고 잠시만 자신들 편들어달라는 소리 아니겠나"라고 지적했다.

이어 "이렇게 꼼수를 부리는 모습에서 더욱 신뢰를 잃게되는 것 같다. 청년이 진정 고민하고 어려워하는 부분을 제대로 이해하고 있는 건가 싶다"고 꼬집었다.

야당에서도 민주당을 향해 비판의 목소리가 쏟아졌다. 박기녕 국민의힘 중앙선대위 부대변인은 1일 논평을 통해 "진짜 일반 청년 신청이 없어서 급히 당내 인원을 섭외한 것은 아닌지 정확한 이유는 알 수 없으나, 서울 시민에게 눈속임하려 했다는 비판을 피하긴 어려워 보인다"며 "이러한 거짓된 모습들이 바로 '민주당다움'인 듯하다"고 일침을 날렸다.

박 대변인은 이어 "이번 '꼼수 유세'를 보면서 2030 청년이 민주당을 지지하지 않는 이유가 무엇인지 다시 한 번 알게 됐다"며 "오죽하면 박영선 후보가 청년 대상으로 셀프 낙선 운동을 하는 것 아니냐는 우스갯소리까지 나올까. 국민 앞에 꼼수를 쓰는 것에 스스로 부끄러움을 느낄 줄 알아야 한다"고 비판했다.

같은 당 김웅 의원도 페이스북에 "이건 인정해줍시다. 민주당식 역사적 경험치 있는 평범한 청년이 어디 있겠어요"라며 "역시 거짓말계의 고인물. 민주당이 또 민주당했다"고 힐난했다.

이준석 선거대책위원회 뉴미디어본부장도 자신의 페이스북에 "(국민의힘은) 2030 시민참여유세가 이제 거의 누적 200명이 되어간다"고 비교하며 "우리는 너무 많아서 당직자가 비집고 들어올 공간이 없다. 당직자가 하려고 줄 서면 대기순번 100번쯤 될 것이다"라고 비판의 목소리를 높였다.

전문가는 공정성에 어긋난 논란이 지속되면 청년층의 신뢰를 잃을 수 있다고 지적했다. 곽금주 서울대 심리학과 교수는 "20대는 공정·정의와 같은 이슈를 중요하게 여긴다"며 "최근 LH(한국토지주택공사) 사태나 부동산 문제 등 공정성에 있어서 논란을 일으킨 사건이 지속해서 발생했고, 이런 부분이 쌓이면 청년층은 더이상 '진정성'을 느끼지 못해 특정 세력에 대해 신뢰를 잃을 수 없는 것"이라고 분석했다.

