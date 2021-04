美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기간 순매수에 3100 안착

지난 2월 중순 이후 처음으로 종가 3100 돌파

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 지난 2월 이후 처음으로 3100선에 안착했다. 미국의 대규모 인프라 투자 계획 발표와 함께 투자심리가 개선된 것으로 풀이된다.

2일 코스피는 전날보다 0.82%(25.40포인트) 오른 3112.80에 마감했다. 코스피가 종가 기준 3100을 넘어선 것은 지난 2월19일(종가 3107.62) 이후 처음이다. 3104.72으로 출발한 이후 내내 3100선을 유지했다.

간밤 뉴욕증시가 조 바이든 미국 대통령의 인프라 투자계획 발표에 상승한 영향이 국내 증시에도 이어진 것으로 풀이된다. 1일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전 거래일보다 0.52% 상승한 3만3153.21에 마감했다. S&P500 지수는 전날 대비 1.18% 오른 4019.87을 기록했다. 사상 처음으로 4000을 돌파한 것이다. 불과 434거래일만에 3000에서 4000으로 상승했다. 기술주 중심의 나스닥 지수도 1.76% 급등하며 1만3480.11에 장을 마쳤다.

코스피 시장에서는 외국인과 기관의 매수세가 두드러졌다. 각각 5640억원, 3728억원어치를 순매수했다. 반면 개인은 9498억원을 순매도했다.

다수 업종이 상승했다. 전기·전자(1.66%), 의료정밀(!.31%), 제조업(1.21%), 비금속광물(0.75%) 등의 순서였다. 보험(-0.88%), 의약품(-0.77%), 종이·목재(-0.68%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목 대부분 올랐다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 233,500 전일대비 14,500 등락률 +6.62% 거래량 3,636,623 전일가 219,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 [특징주]완성차 판매 날개 단 현대·기아차… 주가도 '훨훨' 현대차·기아, 지난 3월 美서 사상 최다 판매량 기록외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환 close 의 상승폭이 6.62%로 가장 컸다. 이어 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,600 전일대비 3,100 등락률 +3.71% 거래량 6,956,525 전일가 83,500 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 기아차, 5일 기업설명회 개최오늘도 적중했습니다! 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!![특징주]완성차 판매 날개 단 현대·기아차… 주가도 '훨훨' close (3.71%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,800 전일대비 1,900 등락률 +2.29% 거래량 22,894,156 전일가 82,900 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 美 바이든 본격 투자!! 삼성전자’ 주가 상승의 비밀! 딱! 말씀드립니다말씀드렸죠? 삼성-테슬라 ‘꿈의 배터리’ 생산!! 관련 株 주가 상승!!삼성전자, 이시간 주가 +2.29%.... 최근 5일 기관 312만 824주 순매도 close (2.29%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 828,000 전일대비 9,000 등락률 +1.10% 거래량 282,672 전일가 819,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 美 ITC "SK 특허소송 문제없다"(종합)외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환美 ITC "SK이노 특허 소송 문제없다"…LG 제재요청 기각 close (1.10%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 501,000 전일대비 2,000 등락률 +0.40% 거래량 296,158 전일가 499,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 카카오, 외국인 1만 486주 순매도… 주가 0.6%외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환카카오, 주가 50만 원.. 전일대비 0.4% close (0.40%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 500 등락률 +0.36% 거래량 3,412,994 전일가 140,500 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 각국 반도체 '독립전쟁'…압박하는 美·추격하는 中딱! 말씀드립니다! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 선정!! 주가 훨훨!!건전한 숨고르기 거쳤나…3100선 다지는 코스피 close (0.36%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 379,500 전일대비 1,000 등락률 +0.26% 거래량 473,835 전일가 378,500 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발'코스피 3080대 지속' 외국인·연기금 순매수 close (0.26%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 668,000 전일대비 1,000 등락률 +0.15% 거래량 223,594 전일가 667,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항삼성SDI, 이시간 주가 +0.3%.... 최근 5일 개인 5만 8914주 순매도모두가 놀란, 업계 1위 ‘주식카톡방’의 무료 선언! close (0.15%) 등의 순서였다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 320,500 전일대비 4,000 등락률 -1.23% 거래량 489,085 전일가 324,500 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세 close (-1.23%)과 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 744,000 전일대비 3,000 등락률 -0.40% 거래량 45,948 전일가 747,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시 close (-0.40%만 내렸다.

코스닥은 전날 대비 0.45%(4.31포인트) 오른 970.09에 장을 마쳤다. 코스닥 역시 지난 2월 17일 이후 처음으로 종가 기준 970을 넘겼다.

코스닥 시장에서는 개인과 기관의 매수가 강세였다. 각각 292억원, 50억원을 순매수한 반면 외국인은 125억원어치를 팔아치웠다.

거의 대부분 업종이 올랐다. 금융 업종의 상승폭이 3.27%로 가장 컸다. 이어 출판·매체복제(2.55%), 반도체(1.79%), 통신장비(1.48%), 컴퓨터서비스(1.31%) 등의 순서였다. 유통(-1.41%), 통신서비스(-0.91%), 정보기기(-0.57%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목 중에선 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 332,600 전일대비 14,900 등락률 +4.69% 거래량 66,528 전일가 317,700 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세 close 의 상승폭이 4.69%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 167,900 전일대비 2,900 등락률 +1.76% 거래량 119,314 전일가 165,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환[클릭 e종목] "양극재 팔방미인 에코프로비엠, 1Q 실적도 안정적"外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항 close (1.76%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 99,800 전일대비 600 등락률 +0.60% 거래량 233,921 전일가 99,200 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발 close (0.60%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 325,200 전일대비 1,800 등락률 +0.56% 거래량 50,452 전일가 323,400 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세 close (0.56%) 등의 순서였다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 37,000 전일대비 1,150 등락률 -3.01% 거래량 1,112,870 전일가 38,150 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비, 주가 3만 7150원.. 전일대비 -2.62%외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항 close (-3.01%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 132,900 전일대비 2,900 등락률 -2.14% 거래량 633,507 전일가 135,800 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항셀트리온헬스케어, 주가 13만 5400원.. 전일대비 -0.44% close (-2.14%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 149,100 전일대비 1,600 등락률 -1.06% 거래량 101,190 전일가 150,700 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세 close (-1.06%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 133,600 전일대비 800 등락률 -0.60% 거래량 256,647 전일가 134,400 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세 close (-0.60%) 등은 떨어졌다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 141,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 66,638 전일가 141,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세 close 은 보합을 보였다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr