애인 폭행하던 美 남성, 처음 본 여성에게 강펀치 당해 'KO'

보석금 123만원 내고 풀려나

[아시아경제 김봉주 기자] 애인을 폭행하던 남성이 근처에 있던 다른 여성의 강펀치를 맞고 쓰러졌다.

1일(현지시간) 주요 외신에 따르면, 파노 마이클 듀프리(58)는 지난 19일 오후 6시30분께 사우스캐롤라이나주 찰스턴에 있는 한 볼링장에서 여자친구와 말다툼을 했다.

싸움이 격화되면서 결국 듀프리는 여자친구의 머리채를 잡아당기고 목을 졸랐다.

그 순간 한 여성의 등장으로 듀프리의 폭행에 제동이 걸렸다.

볼링장 안에서 이들의 모습을 지켜보던 다른 여성이 여자친구의 목을 조르는 듀프리의 얼굴을 주먹으로 가격했다.

여성의 주먹은 정확하게 듀프리의 왼쪽 눈 부위를 강타했다.

주먹은 매우 강력했는지 듀프리는 맞은 직후 쓰러졌고, 신고를 받은 경찰이 출동한 뒤에야 간신히 정신을 차렸다.

듀프리는 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았고, 추가 안과 진료를 받기 위해 사우스캐롤라이나대 부속 병원도 방문했다.

진료를 마친 듀프리는 3급 폭행 및 구타 혐의로 경찰에 체포됐다.

듀프리는 지난20일 수감돼 같은날 보석금 1천87달러(약 123만원)를 내고 풀려났다.

한편 개인 상해 전문 변호사인 듀프리는 2012년에도 경찰을 폭행한 혐의로 9개월간 변호사 자격을 박탈당한 전력이 있는 것으로 전해졌다.

