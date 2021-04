[아시아경제(성남)=이영규 기자] 이재정 경기도교육감이 2일 성남시 수정구 보건소를 방문해 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관과 코로나19 백신접종 현장을 살펴보고 보건소 의료진들을 격려했다.

이 교육감의 이날 현장 방문은 보건ㆍ특수교사 코로나19 백신접종이 8일부터 시작됨에 따라 현장 접종상황을 점검하기 위한 것이다.

이 교육감은 이날 백신접종 대상자인 성남 혜은학교 교직원들의 접종 상황을 점검한 뒤 관계자들을 격려했다.

성남시 수정구 지역의 경우 보건소에서 접종 준비가 빨리 끝나 학교와 협의를 거쳐 2일부터 접종이 시작됐다.

경기도 보건ㆍ특수교사 본격 접종은 8일부터 동의자를 대상으로 학교주소 기준 관할보건소에서 진행된다.

