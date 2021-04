첫날 오후 3시 사전투표율 6.36%…서울 6.66%·부산 6.11%

[아시아경제 금보령 기자] 4·7 재보궐선거 사전투표 첫날 오후 3시 기준 투표율은 6%를 넘은 것으로 나타났다.

중앙선거관리위원회는 2일 4·7 재보궐선거 사전투표 오후 3시 기준 투표율이 6.36%라고 밝혔다.

이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에서 선거인 1216만1624명 가운데 77만3468명이 투표를 완료한 것이다.

특히 서울시장 보궐선거에는 56만870명이 투표해 사전투표율 6.66%로 집계됐다.

부산시장 보궐선거의 경우 17만9286명이 사전투표를 하면서 6.11%를 기록했다.

지역별로 봤을 때 사전투표율이 가장 높은 곳은 충청북도(7.81%)였다. 이어 전라남도(7.73%), 경상남도(7.63%), 충청남도(6.9%) 순이었다.

지난해 21대 총선 당시 사전투표 첫날 같은 시각 기준 투표율은 8.49%였다. 2018년 지방선거와 2017년 대선에서는 각각 6.37%, 8.28%를 보였다.

