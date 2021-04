[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장이 서울시장 보궐선거 사전투표 첫날인 2일 오전 강서구청 대회의실에 마련된 화곡제6동 사전투표소를 찾아 소중한 한 표를 행사했다.

노현송 구청장은 “발열체크, 손소독 등 투표소 방역과 안전에 꼼꼼하게 신경쓰면서 투표관리에 최선을 다하고 있다”며 “구민 여러분께서도 안심하시고 가까운 사전투표소에서 소중한 시민의 권리를 꼭 행사하시길 바란다”고 밝혔다.

