이철우 경북도지사, 정부에 거리두기 개편안 '시범실시' 건의

2일 중대본에서 … 정세균 총리 "취지 동의, 조기시행 적극 검토"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 이철우 도지사가 2일 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 지역경제 활성화를 위해 사회적 거리두기 개편안의 시범실시를 건의했다고 밝혔다.

사회적 거리두기 개편안은 중대본에서 ▲방역·의료 역량보다 낮은 단계조정 기준 ▲다중이용시설중심의 제한 조치로 서민경제 피해누적 등 문제점을 해결하기 위해 준비돼 왔다.

당초, 경북도는 3월30일 중대본에 거리두기 개편안의 시범실시 의견을 제출 후, 개편안을 오는 5일부터 시행할 예정이었으나, 최근 코로나19 발생추이가 전국적 증가 추세를 보임에 따라 일단 유보해 왔다.

이 지사는 “경북도는 코로나19의 전국적 유행과 달리 경산지역을 제외하고는 방역상황이 안정적으로 관리되고 있다"며 "지난해 2월부터 코로나19 직격탄으로 지방소멸 위기가 더 높아지고 있다"고 거리두기 개편안의 조기시행 필요성을 강조했다.

이에 대해 정세균 국무총리는 "경북의 사회적 거리두기 조정건의 취지에 적극 동의한다"는 공감을 표시하며 "개편안에 조기시행을 적극 검토하라"고 관계부서에 지시했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr