[아시아경제 박지환 기자] 2일 주식 시장에서 금강철강 금강철강 053260 | 코스닥 증권정보 현재가 9,560 전일대비 2,200 등락률 +29.89% 거래량 9,519,159 전일가 7,360 2021.04.02 10:56 장중(20분지연) 관련기사 빠르게 자산 늘릴 수 있는 초특급 유망주들“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정【화제의테마】 눌림목 증시 타계할 '급상승' 유망 종목들 close 이 가격 제한폭까지 오르며 상승세를 이어가고 있다.

이날 코스닥 시장에서 금강철강은 10시 41분 현재 전 거래일보다 29.89%(2200원) 오른 9540원에 거래 중이다. 기존 52주 최고가인 7930원을 경신했다. 금강철강은 전날에도 5.14% 오르며 장을 마쳤다.

금강철강은 '윤석열 관련주'로 분류되며 윤 전 검찰총장의 뉴스에 등락을 반복하는 흐름을 지속 중이다. 지난달 4일 윤 전 총장이 검찰총장직 사퇴를 선언한 이후 한달 동안 140%를 넘는 급등세를 보이고 있다.

