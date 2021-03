[e공시 눈에 띄네]코스닥-2일

<장 마감 후 주요공시>

◆오상자이엘=영업손실 57억9000만원…적자폭 확대

◆ 에이치엔티 에이치엔티 176440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,920 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,920 2021.03.02 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일[e공시 눈에 띄네]코스닥-6일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일 close =공시번복, 공시변경을 이유로 불성실공시법인지정 예고

◆ 엘비세미콘 엘비세미콘 061970 | 코스닥 증권정보 현재가 12,400 전일대비 250 등락률 +2.06% 거래량 893,146 전일가 12,150 2021.03.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 엘비세미콘, 수요 증가에 증설까지…호실적 기대“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-29일 close =1주당 50원 현금배당 결정, 시가배당율 0.4%

◆에프엔씨엔터=종속회사 에프엔씨인베스트먼트가 냠냠엔터테인먼트의 저작인접권으로 수익을 창출하는 영업 일체는 141억원에 양수.

◆ 세보엠이씨 세보엠이씨 011560 | 코스닥 증권정보 현재가 6,270 전일대비 360 등락률 -5.43% 거래량 100,442 전일가 6,630 2021.03.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 세보엠이씨, 104억원 규모 공조소방설비공사 계약 체결세보엠이씨, 120억원 규모 공급계약 체결세보엠이씨, 362억원 규모 여수 화공플랜트 공사 수주 close =1주당 200원 현금배당 결정, 시가배당율 3.3%

◆ 금강철강 금강철강 053260 | 코스닥 증권정보 현재가 3,970 전일대비 260 등락률 +7.01% 거래량 1,345,599 전일가 3,710 2021.03.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 금강철강, 철강 중소형 테마 상승세에 0.64% ↑주식 물렸으면 3배 물타기 해보세요 [팍스넷스탁론] 무더위가 시작되는 6월, 팍스넷스탁론에서 시원하게 연 2%대 금리까지! close =1주당 100원 현금배당 결정, 시가배당율 2.9%

이민지 기자 ming@asiae.co.kr