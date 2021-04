삼성증권 "연금계좌서 ETF거래때 상품권 쏜다"

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 연금계좌에서 상장지수펀드(ETF)를 거래하는 고객을 대상으로 상품권을 제공하는 이벤트를 다음달 말까지 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트는 '연금 초보', '연금 중수', '연금 고수' 총 3가지 이벤트로 나눠 진행되며, 이 중 한 가지 이벤트에만 참여 가능하다.

삼성증권 기존고객, 신규고객 여부에 관계없이 삼성증권 고객은 모두 '연금 중수' 또는 '연금 고수' 이벤트에 참여할 수 있다. 2021년 3월21일 기준 연금저축 또는 개인형퇴직연금(IRP) 계좌가 없거나 계좌가 있지만 잔고가 없는 고객의 경우는 '연금 초보' 이벤트에 참여할 수 있다.

'연금 초보' 이벤트 대상고객이 연금저축/IRP 계좌에서 'KODEX'(삼성자산운용에서 만든 ETF), 'KBSTAR'(KB자산운용의 ETF), 'KINDEX'(한국투자자산운용의 ETF)가 들어가는 ETF를 이벤트 기간 중 10만원 이상 순매수하면 문화상품권 1만원권을 받을 수 있다. 연금저축계좌와 IRP계좌에 각각 이벤트 대상 ETF를 10만원 이상 순매수하면 최대 2만원을 받을 수 있다.

두번째로 '연금 중수' 이벤트는 삼성증권에 연금저축계좌 또는 IRP계좌를 보유한 고객이 각 계좌에서 'KODEX', 'KBSTAR', 'KINDEX'가 들어가는 ETF를 100만원 이상 순매수하면 각각 문화상품권 2만원권을 받을 수 있다. 연금저축계좌와 IRP계좌에 각각 이벤트 대상 ETF를 100만원 이상 순매수하면 최대 4만원을 받을 수 있다.

마지막으로 '연금 고수' 이벤트는 삼성증권에 연금저축계좌 또는 IRP계좌를 보유한 고객이 각 계좌에서 'KODEX', 'KINDEX'가 들어가는 ETF를 300만원 이상 순매수하면 각각 문화상품권 3만원권을 받을 수 있다. 연금저축계좌와 IRP계좌에 각각 이벤트 대상 ETF를 300만원 이상 순매수하면 최대 6만원을 받을 수 있다.

단 각 이벤트별 ETF 순매수금액은 오는 6월5일까지 잔고가 유지돼야 한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr