1일부터 8일까지 6일간 노인시설 대상자 접종

[아시아경제 박종일 기자] 은평구는 은평 예방접종센터(은평문화예술회관)에서 4월1일부터 노인시설 종사자 및 입소자 우선접종을 시작으로 본격적인 접종에 돌입했다.

구는 3월17일부터 75세 이상 어르신들을 위해 접종동의서를 접수 ,지난 3월26일 소방서·군부대 등과 백신접종센터 운영 최종 모의훈련을 마쳤다.

4월1일부터 8일까지 6일간 노인시설 대상자 접종을 시작으로 9일부터는 75세 이상 어르신 중 사전 신청을 한 사람에 한해 접종할 예정이다.

구 관계자는 “원활한 백신접종을 위해 유관기관과 합동점검을 실시, 하루빨리 코로나19가 종식되도록 백신접종에 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr