삼성 금융계열사, 공동시스템 구축

삼성생명·화재 약 316억 분담금

[아시아경제 기하영 기자]삼성 금융계열사들이 공동시스템을 구축한다. 각 사가 보유하고 있는 데이터를 기반으로 통합플랫폼을 구축해 새로운 사업기회를 모색할 것으로 전망된다.

삼성생명과 삼성화재는 1일 삼성카드와 공동시스템 구축·운영에 나선다고 각각 공시했다. 이번 공동시스템 구축을 위해 삼성생명은 142억6900만원, 삼성화재는 173억7300만원을 부담할 것이라고 밝혔다. 공동시스템 구축은 빅데이터 관련 시스템 구축과 서비스 제공 경험이 있는 삼성카드가 담당한다.

앞서 삼성생명, 삼성화재, 삼성카드, 삼성증권 등 삼성 금융계열사들은 지난해 말부터 디지털 협력을 위한 TF를 꾸려 공동시스템에 대해 논의해왔다.

공통시스템의 구체적인 형태나 시기는 정해지지 않았다. 공동시스템 구축을 위해 첫 발을 뗐을 뿐 향후 논의를 통해 구체화하겠다는 계획이다. 다만 업계에서는 플랫폼을 기반으로 금융시장에서 영향력을 확대하고 있는 빅테크를 견제하기 위한 것으로 보고 있다. 보험, 카드, 증권의 빅데이터가 결합된다면 다양한 사업기회가 생길 것으로 예상된다.

