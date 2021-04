오아시스마켓, 수산인의 날 기념 제철 수산물 특가 판매

7일까지 '수산인의 날 특별기획전' 진행

도다리쑥국 밀키드 및 생주꾸미 등 판매

[아시아경제 김유리 기자] 오아시스마켓은 1일부터 7일까지 '수산인의 날 특별기획전'을 개최한다고 밝혔다. 이번 '수산인의 날 특별기획전'은 해양수산부가 진행하는 대한민국수산대전의 일환이다.

오아시스마켓은 "수산인의 날을 맞이해 코로나19 이후 '주꾸미·도다리 축제' 등 각종 수산물 축제가 취소돼 힘들어진 어민들을 위해 특별한 상품들을 준비했다"고 말했다.

이번 기획전 대표 상품으로 봄 제철 수산물인 '도다리쑥국 밀키트(723g)'를 선보인다. 도다리를 손질해 진공 포장했다. 쑥, 무, 호박, 대파, 고추, 다진 마늘 등도 포함됐다.

서우리 MD는 "오아시스마켓 '도다리쑥국 밀키트'는 새벽에 손질·세척 후 포장해 당일 물류센터에 입고, 바다의 신선함을 그대로 담고 있다"며 "현장을 찾기 어려운 소비자들에게 신선한 제철 수산물을 배송하면서 수산 경제 활성화에도 도움이 될 것으로 보인다"고 말했다.

'군산 생 주꾸미(500g)'도 '수산인의 날 특별기획전'의 대표 상품이다. 오아시스마켓은 서해에서 잡은 살아있는 '군산 생 주꾸미'를 해수와 담아 배송한다. 3월에서 5월 사이에 수확되는 주꾸미에는 알이 차 있다.

오아시스마켓은 '수산인의 날 특별기획전'에서 '국내산 무항생제 손질 민물장어(260g 내외, 1 미 내외)', '토종 자연산 민물새우(200g/팩)' 등 총 39개 수산물 상품을 기존 할인가에 20% 추가 쿠폰을 더한 최대 60% 할인된 가격으로 판매한다.

최대 1만원까지 할인 받을 수 있는 20% 할인 쿠폰은 행사 기간 한 ID 당 한 개 다운 받을 수 있다.

