서울시, '바이오 중심지' 홍릉 도시재생 브랜드 개발

[아시아경제 임온유 기자] 서울시가 바이오·의료산업 중심지로 재탄생하는 동대문구 홍릉 일대 도시재생사업을 널리 알리기 위해 1일 브랜드를 개발, 공개했다.

홍릉 일대 도시재생사업은 첨단의료기기 개발센터, 홍릉바이오 헬스센터, 홍릉 R&D 지원센터 조성 등 혁신 인프라 구축을 통해 지역경제를 활성화하는 것을 목표로 한다. 2019년 하반기 경제기반형 도시재생 뉴딜사업지로 선정된 이후 이같은 방향으로 사업이 추진되고 있다.

로고는 홍릉의 인지도를 높이고 시민들이 쉽게 인식할 수 있도록 만들었다. 홍릉의 물리적 형태인 긴 직사각형과 언덕 '릉'의 완만한 완만한 곡선을 모티브로 끊임없이 변화와 성장이 일어나는 특징을 표현했다. 색은 신뢰와 생명력을 상징하는 파란색과 연두색을 사용했다.

로고는 홍릉 일대 도시재생과 관련되 시설명, 사업명과 결합해 사용할 수 있다. 로고를 기반으로 한 그래픽 패턴은 명함과 포스터 등에 사용할 수 있도록 활용성을 높였다. 슬로건은 '활력탐구지구, 홍릉'이다.

양용택 서울시 재생정책기획관은 "도시재생의 출발은 소통과 참여인 만큼 이번에 개발된 브랜드를 활용해 도시재생사업의 인지도를 높일 수 있을 것"이라며 "홍릉 지역 주민공동체의 정체성과 소속감을 강화시켜 성공적인 도시재생사업이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

