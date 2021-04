보해양조 ‘가인스럽게 크으’ 신상 송가인 포스터 공개

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 보해양조(대표이사 임지선)가 재계약한 잎새주 모델 송가인 신상 포스터를 1일 공개했다.

이날 공개한 포스터에는 잎새주 모델 송가인만의 매력을 듬뿍 담았다.

봄을 맞아 산뜻한 오렌지색 컬러바탕에 민트색 상의를 입은 송가인 씨가 발랄한 표정으로 잎새주를 음미하는 모습이다. 포스터에는 ‘가인스럽게 크으’라는 문구가 눈길을 끈다.

그동안 주류회사들은 여성 모델의 노출을 통한 소비자 시선 끌기에 집중해왔다. 이러다보니 여성의 신체를 상품화 한다는 비판이 끊임없이 제기돼 왔다.

보해는 이러한 의견을 적극 수용하는 한편, 정형화된 포스터에서 벗어나 소주라는 제품과 모델에 맞는 포스터를 기획했으며 소비자 반응을 확인하고 ‘가인스럽게 크으’를 준비했다.

보해는 송가인씨를 좋아하는 팬들을 위해 보해양조 광주와 전남 지점을 통해 한정된 수량 내에서 포스터를 제공할 예정이다.

보해양조 관계자는 “최고의 모델 송가인 씨의 매력을 잘 살리기 위해 새롭게 시도한 보해양조 잎새주 포스터가 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻기를 기대한다”며 “앞으로도 보해는 정형화된 틀을 벗어나는 과감한 시도로 주류시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.

