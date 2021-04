국민의힘 "민주당 지도부 사과, 너무 늦었다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 더불어민주당 지도부의 잇따른 대국민사과에 대해 "너무 늦었다"며 원색적으로 비난했다.

1일 배준영 국민의힘 대변인은 이낙연 민주당 중앙선거대책위원장과 김태년 민주당 당대표 직무대행의 연이은 사과와 관련해 "‘지연된 정의’가 정의가 아니듯 ‘지연된 사과’는 사과가 아니다"며 "내일이 사전투표일인데, 오늘 사과하며 유권자들의 마음을 바꾸려 한다니, 도대체 서울시민과 부산시민을 얼마나 얕잡아 보는 작태"라고 지적했다.

이어 김태년 민주당 당대표 직무대행이 ‘그 원인이 무엇이든 민주당이 부족했습니다’라는 표현을 두고서도 "그저 원인을 알고 싶지 않다는 말이냐"고 지적했다.

배 대변인은 "도대체 사과에, 생각도 진심도 없다"며 "‘여론 추이와 정치공학적 계산에 따라 달라지는 사과의 수위와 표현방식에 더 화가 납니다’라는 조국 전 장관의 2014년 말씀도 새기길 바란다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr