[날씨]전국 대체로 맑고 포근…제주 빗방울

[아시아경제 오주연 기자] 1일은 전국이 대체로 맑고 포근할 것으로 전망된다. 다만 제주는 오전부터 밤사이에, 전남은 오후부터 밤사이 비소식이 있다.

31일 기상청에 따르면 내일 아침 최저기온은 3∼12도, 낮 최고기온은 14∼24도로 예보됐다. 새벽부터 아침 사이 지표 부근의 기온이 영하로 떨어지면서 일부 강원 내륙 및 산지, 경북 북동 산지에는 서리가 내리는 곳이 있겠다.

강원 산지에는 새벽부터 오전 사이 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

경상 동해안과 남해안, 제주에는 너울에 의한 높은 물결이 해안도로나 갯바위를 넘는 곳이 있겠다. 제주 산지에서는 아침부터 밤사이 5㎜ 내외의 비가 내릴 것으로 예상된다.

바다의 물결은 동해와 남해 앞바다에서 0.5∼3m, 서해 앞바다에서 0.5∼2m로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해와 서해 0.5∼4m, 남해 1∼4m로 예상된다.

