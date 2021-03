무소속 주윤식 후보, 이게 땅 투기가 아니면 뭡니까?

한춘옥 후보 부동산 투기 의혹 해명에 충실 해야

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남도의원 순천 제1선거구 보궐선거에 출마한 주윤식 후보가 “이게 정상적인 땅 인지 순천시민에게 묻고 싶다”며 더불어민주당 한춘옥 후보 땅 투기 의혹을 31일 제기했다.

주 후보는 “순천시민 여러분, 이 땅들이 전원주택용으로 구입했다는 토지다”면서 “도저히 이해할 수 없어 순천시민께 물어보고 싶다, 투기와 투자 논란을 넘어 알박기 의혹까지 제기할 수 있는 엄중한 상황이다”고 전했다.

주 후보는 토지 지적도를 덧붙여 "보통 이런 땅을 주변 땅 들의 개발과 함께 알박기용으로 쓸려고 한다는 주장에 대해 시민들의 생각“을 되물었다.

한편, 한춘옥 후보는 언론과의 인터뷰에서 “저도 남편도 부동산 투기한 사실이 전혀 없다. 꼬박꼬박 봉급을 모아 저축한다는 생각으로 3곳을 샀다며 구입한지 14~16년이 됐다, 개발정보로 단기차익을 취했다면 벌써 매매를 했거나 다른 부동산을 구입했을 거라”고 말했다.

이어 “개발호재도 전혀 없다. 개발이 된다 하더라도 지분 합이 1000㎡ 되지 않아 LH 투기 논란과 관련해 문제가 되지 않는다, 또한 대토 보상 가능성도 전혀 없다, 투기할 의도가 전혀 없다는 것은 명백한 사실이다”고 말했다.

순천시에서 사무소를 운영하고 있는 공인중개사 A씨는 "한 후보가 구입한 토지는 전부 지분매수로 일반적인 토지 매수에서 보여주는 거래 형태가 아니다"며 "지적도상 토지 모양도 알박기 등의 의혹을 누구라도 가질 수 있는 상황이다"고 말했다.

즉, 순천지역이 아닌 전북도와 충남도, 경기도에 토지를 매수했다면 실 수요자로 토지를 구입한 것이 아니기에 투기에 가깝다는 평가다.

또한, 토지의 지분만 매수했다는 것은 토지를 사용·수익할 의사가 그다지 없었던 것으로 투기와 가깝다는 해석이다.

이에 따라 부동산 투기 의혹에 휩쌓인 한 후보의 해명이 궁색해진만큼 시민이 이해할 수 있는 추가 해명이 필요하다는 주장이 제기됐다.

