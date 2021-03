‘청정바다’ 지킬 완도소방서 개청

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ‘대한민국 청정 바다 수도’ 전남 완도의 안전을 지켜줄 완도소방서가 31일 개청했다.

김영록 전남도지사와 윤재갑 국회의원, 신우철 완도군수, 도·군의원, 기관 단체장 등 70여 명이 참석한 가운데 테이프 커팅과 함께 완도소방서의 힘찬 출발을 응원했다.

전남지역 18번째로 들어선 완도소방서는 3개읍 9개면 4만 9975명의 주민과 265개 아름다운 섬을 가장 가까운 곳에서 지킨다.

총사업비 53억 2000만 원을 들여 1만 2158㎡ 부지에 지상 3층 규모로 건축됐다.

소방공무원 147명과 소방차량, 특수장비 36대가 배치돼 화재·구조·구급 출동뿐만 아니라 각종 민원 업무 등에 신속하고 체계적으로 대처할 방침이다.

김 지사는 “섬 지역 특성과 인구 고령화로 소방수요가 계속 늘고 있는 시기에 소방서가 문을 열어 대단히 든든하다”며 “완도소방서가 군민의 두터운 신뢰를 받는 믿음직한 안전 지킴이가 돼주길 바란다”고 말했다.

윤예심 완도소방서장은 “소방서 개청을 위해 적극 지원해준 모든 분들께 감사드리며 건강의 섬 완도 주민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다해 보답하겠다”고 밝혔다.

