제주도, 내달 1일부터 만 75세 이상 화이자 백신 접종

제주시 예방접종센터서 화이자 백신 5850회분 접종 시작



3만1706명 접종 동의…일도동, 이도동 등 동지역부터

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주특별자치도는 내달 1일부터 만 75세 이상 어르신 및 노인시설 입소자·종사자를 대상으로 코로나19 백신 예방접종을 시작한다고 31일 밝혔다.

대상자 중 75세 이상 고령층은 화이자 백신 접종이 이뤄진다.

화이자 백신은 초저온 상태의 보관과 해동 후 짧은 유효기간 등 관리가 까다로워 제주시 지역 예방접종센터인 한라체육관에서 접종이 진행될 계획이다.

제주도는 ▲화이자백신 보관용 냉동고 설치 ▲의사, 간호사 및 행정인력 등 근무 인력 확보 ▲센터 내 각종 부대시설 등의 준비를 완료하고 내달 1일부터 시작될 백신 접종에 대한 사전 준비를 마쳤다.

앞서 지난 22일에는 실제 예방접종 상황을 가정한 모의 훈련을 통해 백신 준비과정부터 체온측정, 문진표 작성, 본인확인, 예진, 예방접종, 예방접종 전산등록, 이상반응모니터링, 이상반응 환자 발생 시 병원 후송절차에 이르기까지 각 단계별 준비사항을 빠짐없이 점검했다.

제주 지역에서 1946년 12월 31일 이전에 태어난 75세 이상 인구는 4만 7251명으로 집계됐다.

이 중 67.1%인 3만1706명(제주시 2만1285명, 서귀포시 1만421명)이 접종에 동의했다.

노인 시설인 경우 2018명 중 64.9%인 1311명이 접종을 받는다.

제주도는 우선 읍·면에 비해 코로나 확진자 비율과 인구가 많은 동지역부터 접종을 시작할 예정이다.

직제순인 일도동, 이도동 지역부터 1, 2회 2125명에 대해 접종을 진행하고, 향후 배송되는 백신 물량에 따라 읍·면지역 어르신까지 예방접종을 순차 확대한다는 방침이다.

내달 6일부터는 노인시설 입소자 및 종사자 중 접종에 동의한 800명에 대해서도 화이자 백신 접종이 이뤄진다.

도서지역은 예방접종센터로 예약 후 내원 시 접종이 가능하나, 내원이 불가능한 상황에 대비해 도서지역 보건지소에서 아스트라제네카(AZ) 등 백신을 접종하는 방법을 제주도는 검토하고 있다.

이와 함께 거동이 불편하거나 접종센터를 방문하기 어려운 고령자 등을 위해 별도로 접종하는 방안도 고려 중이다.

예방접종센터 접종 시간은 평일 오전 8시 30분부터 오후 4시까지로, 사전 대상자로 안내된 어르신에 대해 1일 600여 명까지 접종이 가능할 것으로 예상된다.

내달 첫 주 노인시설(주거, 주/야간, 단기보호) 입소자 및 종사자의 접종을 시작으로 장애인 시설과 교정시설 종사자, 노인요양공동생활가정, 노숙인 거주 및 이용시설 등으로 점차 확대될 예정이다.

임태봉 제주코로나방역대응추진단장은 “코로나19 감염 취약계층인 고령자들의 백신 접종이 안정적으로 이뤄져 집단면역을 달성하고 일상 회복에 한발 더 가까워질 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.

