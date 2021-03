광주 서부소방서, 봄철 산악사고 대비 ‘인명구조훈련’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부소방서(서장 이천택)는 31일 금당산 일대에서 봄철 산행 증가로 인한 산악사고에 대비해 ‘인명구조훈련’을 진행했다고 밝혔다.

최근 기존의 등산, 캠핑, 레포츠 등에서 산림을 이용한 치유 목적의 여가활동이 다변화된 산행이 많아지고 있다.

이같은 상황에 봄철에는 기온 상승으로 인한 해빙으로 지반약화가 일어남에 따라 등산객의 안전사고가 증가할 위험성이 존재해 대비가 필요하다.

이에 서부소방서는 ▲요구조자의 신속한 위치정보 확인 등 골든타임 확보 ▲산악사고 대비 체력단련 및 인명구조기법 배양 ▲산악사고 응급환자에 대한 응급처치방법을 내용으로 하는 인명구조역량 강화 훈련을 실시하고 있다.

윤성상 119재난대응과장은 “산악사고는 일반적인 도심지역에서 일어나는 사고보다 구조의 난이도가 높고 시간소요 또한 많기 때문에 꾸준한 훈련을 통해 골든타임을 확보함과 동시에 구조의 정확성을 높이도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr