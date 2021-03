탄소중립 기술 로드맵 확정…"2030년까지 신재생에너지 공급 획기적으로 늘린다"

과학기술관계장관회의, 추진 전략 통과

[아시아경제 김봉수 기자] 지구 온난화를 막기 위해 2050년까지 탄소 중립(배출량 제로화) 실천을 선언한 정부가 2030년까지 태양전지의 효율을 35%로 높이고 수소 공급가를 절반 가까이 낮추는 등 핵심 기술 개발의 로드맵을 확정했다.

정부는 31일 오후 영상을 통한 과학기술관계장관회의를 열고 이같은 내용의 '탄소 중립 기술 혁신 추진 전략'을 공개했다. 탄소 중립이란 온난화의 주원인인 이산화탄소 등의 물질을 배출한 만큼 흡수하는 대책을 세워 실질적인 배출량을 제로화하겠다는 의미다.

정부는 우선 태양광 발전의 효율을 현재 27% 수준에서 2030년까지 35%로 대폭 늘리고, 대형 풍력 발전을 국산화해 15MW급 발전기들을 육ㆍ해상에 설치할 계획이다. 또 탄소 중립의 핵심 수단으로 꼽히는 수소의 사용을 늘리기 위해 단가 저감ㆍ안정적 공급 기술을 확보, 충전 단가를 현 kg당 7000원에서 2030년까지 4000원까지 낮출 계획이다. 바이오 에너지의 가격도 화석 연료대비 현 150%에서 100% 수준으로 대폭 낮춰 보급ㆍ활용을 활성화시킨다.

탄소 발생을 줄이기 위한 기술 개발에도 박차를 가한다. 탄소배출 비중이 높은 철강ㆍ시멘트 사업과 관련해 철강의 경우 수소환원제철기술을 확보하는 등 장기적으로 2040년까지 수소의 사용을 100%로 늘리고, 시멘트 산업의 연료도 현재 24%인 저탄소 연료 비율을 2040년까지 65% 수준으로 올린다. 석유화학 분야에선 2040년까지 저탄소 원료ㆍ공정 전기화 기술을 확보해 저탄소 차세대 석유화학 제품의 가격을 기존 제품과 동일한 수준으로 낮출 계획이다.

무탄소 차세대 수송 기술 확보를 통해 현재 1회 충전시 주행 가능 거리 406km 수준을 2045년까지 975km로 늘리고, 제로에너지 건물 의무화 등으로 탄소 중립 건물 기바 기술도 확보한다는 전략이다. 전력 소비가 증가하고 있는 ICT 분야에 대해서도 고효율화ㆍ차세대 전력망 확보를 통해 2030년까지 데이터센터용 전력 사용량을 현재보다 20% 감축한다. 탄소 포집ㆍ활용ㆍ저장(CCUS) 기술도 적극 확보해 상용화할 예정이다. 2030년까지 포집 가격 경쟁령을 톤당 30$ 수준을 높인다.

지구온난화 지수(GWP)가 높은 공정가스를 사용하는 산업의 공정에 대해선 배출 제어 고도화ㆍ대체가스 확보 등을 통해 2045년까지 저감 효율을 현재 80% 수준에서 2040년까지 95%로 상승시키기로 했다.

정부는 탄소 중립 목표를 달성하기 위한 기술 혁신 연구개발(R&D)을 적기에 기획ㆍ착수하도록 범부처적인 노력에 나설 계획이다. 올 상반기 중에 각 부처들이 탄소 중립 R&D 사업을 기획해 내년 정부 예산안에 반영하고, 대형 R&D 사업의 경우 올해 내에 예비타당성검토를 추진한다.

최기영 과기정통부 장관은 "기후위기가 일상이 된 상황에서 모든 경제ㆍ사회 영역에서 저탄소화를 추진해야 하는 탄소중립은 피할 수 없는 선택이 되었다"면서 "2050 탄소중립을 향한 지속 가능한 미래로 가는 쉽지 않은 여정의 중요한 고비마다 기술의 혁신이 돌파구가 될 것으로, 30년을 내다보는 실천전략 마련에 관계부처는 물론 산업계, 지역ㆍ시민사회와 함께 지혜를 모아 갈 것"이라고 밝혔다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr