SK이노베이션, SK아이이테크놀로지 주식 1283만4000주 처분 결정

SK이노베이션은 자회사 SK아이이테크놀로지의 보유 주식 중 1283만4000주(약 1조10억원)를 처분하기로 결정했다고 31일 공시했다. 처분 금액은 공모희망가액 7만8000원~10만500원 중 최저가액을 기준으로 산정된다.

회사 측은 "SK이노베이션 계열 기업가치 제고 및 성장재원 확보를 위한 것"이라고 밝혔다.

