‘총상금 1500만원’ 백제역사유적지구 일러스트 공모

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 재단법인 백제세계유산센터는 오는 5월 9일까지 ‘제3회 세계유산 백제역사유적지구 일러스트 공모전’을 실시한다고 31일 밝혔다.

공모전은 백제역사유적지구가 지닌 가치 공유를 위해 2017년부터 격년으로 진행되고 있다.

올해 공모전은 ‘세계유산 백제역사유적지구를 그리다’를 주제로 백제역사유적지구의 역사·문화·축제·여행 등을 일러스트로 표현해 제출하는 방식으로 진행된다.

공모전 참여는 청소년부터 대학생, 일반인까지 백제의 역사와 그림에 관심이 있는 누구나 가능하다.

백제세계유산센터는 적합성, 독창성, 상징성을 기준으로 심사해 16개 작품을 선정하고 입선자에게 총 1500만원의 상금과 상장을 지급할 계획이다.

수상작은 백제세계유산센터와 충남도, 전북도, 공주시, 부여군, 익산시, 문화재청의 정책자료 및 홍보물, 홈페이지 등에 게재되며 오는 7월 진행될 백제문화유산주간과 8월 백제역사유적지구 세계유산 축전 기간에 전시될 예정이다.

공모전에 관한 기타 자세한 내용은 공모전 홈페이지 또는 백제세계유산센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이동주 백제세계유산센터장은 “백제의 문화유산과 흔적이 여전히 백제역사유적지구에 남았다”며 “많은 분들이 작품에 그 흔적을 담아 응모해 주길 바란다”고 말했다.

