[아시아경제 박지환 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 24,400 전일대비 50 등락률 -0.20% 거래량 239,019 전일가 24,450 2021.03.31 14:31 장중(20분지연) 관련기사 당장 다음주!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 선정!! 강한 반등나옵니다한미반도체, 커뮤니티 활발... 주가 2.63%.놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목 close 는 27억원 규모의 반도체 제조용 장비 수주 계약을 체결했다고 31일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 2.27%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr