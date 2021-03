與 부동산 '셀프조사' 논란에…권익위원장 "개입않고 보고 안 받아"

사적 이해관계 신고서 제출…직무 회피 조치

"국민의힘도 전수조사 요청하면 중립적 조사"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 전현희 국민권익위원장은 더불어민주당이 당 소속 국회의원 전원과 그 가족의 부동산 소유·거래 현황 조사를 요청한 데 대해 31일 "조사에 개입하지 않고, 보고도 받지 않을 것"이라고 밝혔다.

전 위원장이 전날 '사적 이해관계 신고서'를 내고 직무 전반에 대한 회피 조치를 하겠다는 의지를 밝혔다고 권익위는 전했다. 전 위원장이 민주당 소속 국회의원이었던 이력 때문에 일각에서 '셀프조사'라고 비판한 데 따른 것이다.

권익위 관계자는 "전 위원장은 현재 당적이 없지만, 정치적 중립성 우려를 불식시키고자 직접 이해관계 신고서를 제출했다"고 했다.

'공무원 행동강령'과 정부가 제정을 추진 중인 '공직자의 이해충돌 방지법'에 따르면 공직자는 직무수행과 관련한 사적 이해관계를 미리 소속 기관장에게 신고하게 돼 있다. 기관장은 소속 기관의 감사담당관에게 신고하면 된다.

권익위는 이건리 부위원장 겸 사무처장을 단장으로 하고, 부패 관련 전문조사관들로 구성된 특별조사단을 꾸릴 예정이라고 알렸다.

이 부위원장은 "전 위원장은 신고서를 제출하고 국회의원 전수조사와 관련한 직무를 일체 회피해 이번 조사에 개입하지 않고 보고도 받지 않을 것임을 공식적으로 밝혔다"며 "특조단은 위원장에게 일체의 보고 없이 독립적으로 조사를 진행할 방침"이라고 했다.

그는 "만약 국민의힘도 전수조사를 요청하면 민주당과 마찬가지로 중립적으로 공정하게 조사하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr