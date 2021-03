호남·제주 정치인연합 “남·북 평화 정착 일익 담당 하겠다”

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 신정치문화 확산을 통한 신통일 한국 안착을 향해 호남·제주 정치인연합이 지난 27일 광주에서 출범식을 가졌다.

라마다플라자광주호텔에서 열린 행사에는 이상재 천주 평화연합(UPF) 호남·제주 회장과 김한종 전라남도의회 의장, 고재유 전 광주광역시장, 김희수 전 전라북도의회 의장을 비롯해 관내 100여 명의 각계 지도자들이 참석했다.

이날 ‘호남·제주 정치인연합’ 출범식에서 참석자들은 “남·북의 평화 정착과 통일 조국 건설에 호남·제주 정치인연합이 미력하나마 일익을 담당해 나가겠다”고 다짐했다.

또한 과거의 잘못된 지나친 지역 이기주의 등 우리 사회의 각종 병리 현상을 극복하며, 신통일한국시대의 조속한 도래에 이바지하려는 호남·제주 정치인연합 활동에 적극 부응키로 했다.

유성엽 공동회장은 서면 인사에서 “남북의 평화 정착과 통일 조국 건설에 이바지하려는 호남·제주 정치인연합 활동 취지에 공감하고, 협력해 참석하신 여러 지도자분과 같이, 저 자신도 그와 같은 취지의 활동에 미력하나마 나름대로 일익을 담당해 나가겠다”고 동참 의지를 밝혔다.

이상재 회장은 “여러 어려운 상황에서도 오늘의 출범식 행사에 참석해주신 데 대해 진심으로 감사와 환영의 뜻을 표하고, 이번에 출범하는 정치인연합은 정치세력화하는 것이 아니라 순수하게 향후 도래할 신통일한국시대를 맞이하는데 있어서 정치·경제·학술·언론·문화예술 등 각 분야의 전문가 및 최고 지도자들이 참가정운동과 두익통일운동에 함께 해야 한다는 차원에서 이런 출범식을 갖게 됐다”며 적극적인 동참과 협력을 호소했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr