부산銀, 한국공인중개사협회 부산광역시지부와 동반성장 업무협약

[아시아경제 김효진 기자] BNK부산은행은 지난 30일 한국공인중개사협회 부산광역시지부와 ‘동반성장 업무협약’을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 협약으로 부산은행은 상업시설·공장·주택·토지 등 담보 부동산 매매를 원하는 고객을 한국공인중개사협회 부산광역시지부 소속회원에게 소개하기로 했다.

한국공인중개사협회 부산광역시지부 소속회원을 통해 부동산 매매계약을 체결한 부동산 매수자가 부산은행에서 매입자금 대출을 하면, 소속회원(부동산중개인)에게 최대 200만원의 수수료도 제공한다.

또한 부산은행은 한국공인중개사협회 부산광역시지부 소속회원의 온라인 인프라(모바일 정보 공유 채널)를 구축해 유기적으로 소통하고 협력체계를 강화해 나갈 계획이다.

한국공인중개사협회 부산광역시지부는 소속회원에게 협약내용을 안내하는 등 홍보에 적극 협조하기로 했다.

