박성수 송파구청장 ‘한예종 송파구 유치기원 릴레이’ 동참

한예종 범구민 유치 추진위, ‘한예종 송파구 유치기원 릴레이 캠페인’ 전개...구민 대상 한예종 송파구 유치희망 메시지 SNS 이벤트 동시 진행

[아시아경제 박종일 기자] 박성수 송파구청장이 ‘한예종 범구민 유치추진위원회’의 ‘한예종 송파구 유치기원 릴레이 캠페인’에 동참했다.

한예종 범구민 유치추진위원회는 캠페인을 통해 송파구민 뿐 아니라 다양한 사회 구성원의 한예종의 송파구 유치 응원 목소리를 결집시키고, 전 구민의 공감대 확산을 목표로 한다고 추진 배경을 설명했다.

이번 캠페인은 한예종 범구민 유치추진위 강태순 공동위원장을 비롯한 추진위원과 한국예술종합학교 재학생들의 자발적인 참여를 시작으로, 박성수 송파구청장, 남인순 국회의원, 김웅 국회의원, 이황수 송파구의회 의장, 노승재 시의원, 이근식 전 행안부장관, 이찬희 법무법인 율촌 고문, 이범헌 (사)한국예총 회장, 신영희 이사(국악인) 등 많은 인사들의 참여가 이어지고 있다.

이와 더불어 지난 3월15일부터 4월11일까지 구민들을 대상으로 ‘한예종 송파구 유치희망 메시지 SNS 이벤트’도 함께 진행 중이다.

박성수 송파구청장은 “송파구는 역사, 문화, 예술, 체육 등 다방면에서 풍부한 인프라를 갖춘데 다 한예종 학생과 교직원들이 원하는 6개원 통합캠퍼스 조성이 가능한 서울 의 유일한 부지”라며 “대한민국 문화예술 분야의 발전을 위해서 한예종이 송파구로 유치될 수 있도록 67만 송파구민의 역량과 마음을 모으는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 송파구는 이전을 준비 중인 한예종 유치를 위해 방이동 445-11번지 일대를 이전 후보지로 정하고 유치에 총력을 다하고 있다.

특히, 지역내 문화체육기관인 한국체대, 국민체육진흥공단과 업무 협약을 체결해 문화체육예술 분야 발전 기반을 마련하는 등 다각적인 노력을 기울이고 있다.

