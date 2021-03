애경산업·AK몰·제주항공, 협업 라이브 방송 진행

[아시아경제 이승진 기자] 애경산업은 애경그룹 주요 계열사인 AK몰·제주항공과 함께 각 사가 가진 뷰티·유통·항공의 역량과 노하우를 하나로 모아 모바일 라이브 방송을 진행했고 31일 밝혔다.

30일 오후 9시부터 1시간 30분 동안 서울 마포구 AK&홍대 2층에 위치한 ‘애경산업 시그니처 존’에서 진행 진행된 이번 라이브 방송은 AK몰에서 AK플라자가 운영하던 라이브 방송을 흡수·통합해 새롭게 선보인 ‘샤샤 라이브’를 통해 진행됐다. 애경산업의 전문 메이크업 아티스트와 제주항공 승무원이 출연해 ‘승무원 메이크업 꿀팁’을 주제로 진행됐다.

라이브 방송에서는 제주항공 승무원이 직접 ‘오랜 비행에도 무너짐 없이 빛나는 승무원 메이크업’과 ‘비행 전·후 피부관리법’ 등을 소개했다. 또한 애경산업의 전문 메이크업 아티스트가 승무원이 소개한 메이크업을 일상생활에서 활용할 수 있는 승무원 메이크업 꿀팁을 소개하고 실시간으로 소비자들과 소통하며 큰 호응을 얻었다.

특히 승무원들의 자주 사용하는 ‘AGE 20’s 시그니처 에센스 커버 팩트’, ‘루나 롱래스팅 팁 컨실러’, ‘플로우 선 글로우 톤업 베이스’, ‘본결 약쑥 큐어 시트’ 등을 소개하고 솔직한 사용 후기를 전했다.

애경산업 관계자는 “비대면 소통 트렌드로 자리잡은 라이브 방송을 통해 뷰티·유통?항공 각 계열사의 장점을 모아 승무원 메이크업이라는 재미있는 주제로 소비자와 소통하는 좋은 기회가 됐다”며 “향후에도 계열사간 시너지를 극대화하는 다양한 커뮤니케이션을 지속해 나갈 계획이다”라고 말했다.

