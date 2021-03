작년 직업계고 졸업생 77%, 6개월 이후에도 취업 유지

교육부, 유지취업률 조사결과 발표

마이스터고가 82.1%로 가장 높아

[아시아경제 한진주 기자] 지난해 직업계고 졸업생 77.3%는 취업 후 6개월 간 취업 상태를 유지한 것으로 나타났다.

31일 교육부가 2020년 직업계고 졸업자 유지취업률 조사 결과를 발표했다. 유지취업률이란 4월1일 기준 취업자 중 10월1일에도 취업자를 유지한 비율을 말한다. 취업자는 건강보험이나 고용보험 가입자를 기준으로 삼았다.

교육부는 유지취업률을 파악해 취업의 질적 측면을 분석하고 향후 직업계고 취업 지원 정책 수립 기반으로 삼기 위해 공공데이터베이스를 활용하는 방식으로 취업통계조사 체제를 개편했다.

2020년 직업계고 졸업자 중 학교 유형별 유지 취업률은 마이스터고가 가장 높았다. 마이스터고 82.1%, 특성화고 76.6%, 일반고 직업반 74.1% 순이다.

학교 소재지별 유지취업률을 분석한 결과 서울(81.7%), 대전(80.8%), 인천(79.6%), 경기(78.3%) 4개 시도가 평균(77.3%)보다 높았다. 광역시 소재 유지취업률(79.3%)이 비광역시 소재 학교의 유지취업률(75.7%)보다 높았다.

교육부는 올해 직업계고 졸업자 대상 취업률 조사를 오는 10월 발표할 예정이다. 기존 공공 DB 연계를 안정화하고 국세청이나 한국산업인력공단 등 신규 연계 가능한 데이터베이스를 찾아 고졸 인재 취업 정보를 다각적으로 파악한다는 방침이다.

유지취업률은 6개월 뒤, 12개월 뒤, 18개월 뒤 등 3차례 조사를 진행하고 근로지역·사업종사자 규모별 유지취업률을 조사해 실질적인 취업 변화 현황을 분석할 예정이다.

김일수 교육부 직업교육정책관은 "유지취업률은 직업계고 졸업자가 진출하는 일자리의 질적인 수준을 확인할 수 있는 지표로 의미가 있다"며 "코로나19로 인해 청년들의 취업이 더욱 어렵다는 현장의 우려에 공감하며, 관계부처와 적극적으로 협력하여 고졸 인재들이 일할 수 있는 좋은 일자리를 발굴하는 데 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr