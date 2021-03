지연수 "일라이와 쇼윈도 부부…이혼 당하고 신용불량자 됐다" 눈물 고백

[아시아경제 김봉주 기자] 지연수가 전 남편 일라이와 이혼하게 된 사연을 고백했다. 지연수와 일라이는 쇼윈도 부부였다고 했다.

29일 방송된 SBS플러스 '밥은 먹고 다니냐-강호동의 밥심'에는 싱글로 돌아온 지연수가 출연했다.

지난해 11월 유키스 출신 일라이와 이혼 소식을 알렸던 지연수는 "아직 이혼 서류가 정리가 안 됐다"라면서 "완벽하게 혼자된 분들이 부럽다"라고 말했다.

지연수는 "아무래도 소송으로 가야 할 것 같다"라면서 "이혼 사실을 알린 후 연기를 안 해도 돼서 좋다. 방송 자체가 생계와 직결되니 쇼윈도 부부 행세를 한 지 오래됐다. 남보다 못한 사이였다. 그때를 생각하니 힘들어서 눈물이 난다"라고 털어놨다.

그는 "이혼 결심한 게, 살고 싶었고 행복해지고 싶었다"라고 말했다.

지연수는 일라이와 이혼하게 된 배경으로 "한국에서 일이 많이 없었고, 일라이가 유키스를 탈퇴한 상황이라 우리 부부는 미국으로 출국했다. 영주권이 나오려면 서류가 필요한데 부족했다. 그걸 준비하기 위해 혼자 한국에 왔다가 다음날 전화로 이혼 통보를 받았다"라고 설명했다.

지연수는 "처음에는 엄청나게 매달렸다"면서 "이혼하고는 싶은데 아이가 미국에 있어서 너무 보고 싶었다"라고 말했다.

이어 "아이 아빠한테는 유예기간을 주고 싶었다. 6개월만 기다려보려고 생각했다"라고 말했다.

아이가 너무 보고 싶었던 지연수는 수면제로 버텼다며 울먹였다.

그는 "아이를 못 보는 두 달 반 동안 수면제만 먹었다"면서 "꿈에서나마 아이를 볼 수 있으니까. 삶의 마지막을 떠올렸고 극단적 선택까지 생각했다. 내가 20층 난간을 잡고 서 있었다"라며 극단 선택까지 생각했던 과거를 회상했다.

지연수는 "내가 죽으면 가장 먼저 발견하는 게 우리 엄마일 텐데, 제 자식 보고 싶다고 우리 엄마를 슬프게 하면 안 되겠더라. 내일은 아들을 만날 수 있을지 몰라. 라고 생각하며 하루하루 버텼고 이제 아이와 함께 살고 있다. 아이와 함께하는 모든 순간이 행복하다"라고 말했다.

지연수는 또 "돈을 조금씩 모아서 미용학원에 다니고 싶다"라면서 "미용 일을 배우면 전 세계 어디에서도 욕심만 안 부리면 아이와 먹고살 수 있을 것 같다"라고 했다.

지연수는 신용불량자가 됐다며 그 이유에 대해서도 설명했다.

지연수는 "시어머니가 전 남편 활동 기간 한국에 사셨다"면서 "월셋집에서 살고 싶다고 해서 전 남편 명의로 해줬는데 그 명의를 자신의 이름으로 바꿔 달라고 해서 상의도 없이 남편이 그렇게 했다. 한 달 뒤 시어머니가 보증금을 들고 한국을 떠났다"고 말했다.

그는 "그 이후부터 가족이 전셋집이 아닌, 월셋집에서 살아야 했다. 일라이가 어려서 슈퍼카도 좋아하고 생활비나 여러 가지 비용을 제가 부담해야 했다. 친정에서 도와주거나 제가 일하는 돈으로 버텼다. (앞으로) 8년 6개월 정도 신용불량자로 있어야 한다"고 토로했다.

한편 지연수는 지난 2013년 11살 나이 차이를 극복하고 유키스 출신 일라이와 결혼했으나 7년만인 지난해 11월 이혼 소식을 알렸다.

