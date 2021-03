김해시, 75세 이상 어르신 화이자 백신 접종 모의훈련 실시

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 30일 문화체육관에 설치된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방접종1센터에서 75세 이상 어르신 화이자 백신 접종에 대비한 모의훈련을 했다.

이날 모의훈련은 시 관계자를 비롯해 경남도청, 육군 3870부대, 중·서부경찰서, 중·서부소방서 관계자 등 60여 명이 참석한 가운데 접종 준비 시연, 모의 접종 훈련, 이상 반응 대응훈련까지 실제 접종 상황을 가정해 진행했다.

접종 참여기관들은 백신의 보관·관리에서부터 백신 이송·준비 → 접수·예진표 작성 → 이동·대기 → 예진 → 접종 → 접종 후 관찰 → 관찰 종료 후 퇴실 등 전체 상황을 훈련하고 정전, 냉동고·냉장고 온도 이탈, 이상 반응 발생과 병원 이송 등 돌발 상황 대응 조치까지 점검을 완료했다.

시는 안전한 백신 접종을 위해 거동이 불편하거나 심각한 기저질환이 있는 시민은 향후 다른 방식의 접종을 안내한다. 또한 홀몸노인 등을 중심으로 접종 후 이상 반응 여부를 3일간 관찰해 이상 반응 시 신속하게 대처할 수 있도록 응급의료기관 이송체계를 구축한다.

28일 기준 시는 1분기 접종 대상자 1만1093명 가운데 8794명의 접종을 완료해 79.2%의 접종률로 원활한 접종을 이어가고 있다. 예방접종1센터로 지정된 문화체육관에서는 내달 15일부터 75세 이상 어르신과 노인시설 입소자, 종사자 2만5425명을 접종할 계획이다.

허성곤 시장은 “실전 같은 훈련으로 안전한 백신 접종이 진행될 수 있도록 준비를 철저히 해 달라”며 “많은 시민이 접종을 받아 이른 시일 안에 집단면역이 형성돼 일상으로 돌아갈 수 있도록 홍보를 강화해 달라”고 말했다.

