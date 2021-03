랩에 꽁꽁 싸인 싸인 아기 거북 185마리, 갈라파고스 공항서 적발

에콰도르 경찰 수사…동식물 밀거래시징역 1∼3년

[아시아경제 김봉주 기자] 멸종위기종인 갈라파고스 거북 185마리가 빼돌려지다가 공항에서 적발돼 경찰이 수사에 나섰다.

28일(현지시간) 뉴욕타임스는 에콰도르 환경부가 갈라파고스 공항에서 여행 가방에 담긴 아기 거북 185마리를 적발했다고 보도했다.

거북들은 대부분 태어난 지 3개월 정도로, 랩에 칭칭 감겨져 있었다.

세관 관계자는 발견 당시 거북이 10마리가 이미 폐사됐고, 이후 5마리가 추가로 죽었다고 전했다.

환경부는 거북이 통상적인 검문 중에 발견됐다며 경찰이 경위를 조사하고 있다고 밝혔다.

남태평양의 갈라파고스 제도는 육지인 에콰도르에서 서쪽으로 1000㎞ 떨어져 고립돼 있어 희귀생물의 보고다.

영국의 생물학자 찰스 다윈은 갈라파고스 생물들을 관찰한 뒤 진화론에 관한 저서 '종의 기원'을 썼다. 갈라파고스의 동식물을 거래하다 적발되면 1~3년의 징역형에 처해질 수 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr