[아시아경제 지연진 기자] KR모터스 KR모터스 000040 | 코스피 증권정보 현재가 1,330 전일대비 40 등락률 +3.10% 거래량 803,995 전일가 1,290 2021.03.30 15:19 장중(20분지연) 관련기사 “딱 오늘 하루만” 급상승 예상 종목 공개《시선집중》 역대급 호재가 몰려온다...개인투자자들은 잘 모르는 초특급 정보 공개이런 수혜주가 있었나? SK하이닉스에 대량납품 소식!! 주가 훨훨 close 는 이사회 결의를 통해 노성석 대표를 신규 선임했다고 30일 공시했다. 노 신임 대표는 DGB 금융지주 총괄 부사장과 엘브이엠씨홀딩스 부회장을 역임했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr