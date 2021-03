[아시아경제 지연진 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 282,500 전일대비 14,000 등락률 +5.21% 거래량 295,651 전일가 268,500 2021.03.30 10:18 장중(20분지연) 관련기사 SK㈜ "5년간 46조원 끌어모아 가치투자…주가 7배 끌어올리겠다"SK "전문가치투자자로 ESG 선도하겠다"SK, 최근 5일 기관 15만 624주 순매수... 주가 27만 2000원(-1.27%) close 는 호주지역 가스전 개발 투자를 위해 계열사인 호주 'SK E&S Australia Pty' 주식 6억7400만주를 7628억원에 취득한다고 30일 공시했다.

이번 주식 취득후 소유지분은 100%며, 취득금액은 자기자본대비 17.6%다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr