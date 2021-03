日 "미국의 동해 표기 정정, 일본 입장 확실히 반영된 것"

[아시아경제 김은별 기자] 일본 정부는 미국 인도·태평양사령부가 최근 북한의 미사일 시험 발사와 관련한 성명에서 발사 방향을 '동해'로 표기했다가 정정한 것에 대해 "일본의 입장이 확실히 반영된 것"이라고 밝혔다.

29일 일본 정부 대변인인 가토 가쓰노부 관방장관은 정례 기자회견에서 관련 질문에 "(미국 측에 동해 표기와 관련해) 정정을 요구했다"며 이같이 답변했다.

인도·태평양사령부는 지난 25일 북한의 미사일 발사 후에 낸 성명에서 "우리는 동해상으로 발사된 북한 미사일에 대해 인지하고 있다"며 해당 수역을 동해로 표기했다. 하지만 이에 대해 일본 측은 당일 오후 '일본해(the Sea of Japan)'가 국제적으로 확립된 유일한 호칭이라는 것이 우리나라(일본) 입장이라며 미국에 정정 요구를 했다.

이에 인도·태평양사령부는 동해 표기와 관련한 정정문을 통해 "'일본해' 또는 '한반도 동쪽 바다'로 표기했어야 했다"며 "일본해를 유일하게 승인된 표기로 삼는 미국의 입장은 변함이 없다"고 밝혔다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr