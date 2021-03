[아시아경제 유현석 기자] 갤럭시아머니트리 갤럭시아머니트리 094480 | 코스닥 증권정보 현재가 5,920 전일대비 250 등락률 -4.05% 거래량 1,523,399 전일가 6,170 2021.03.29 15:30 장마감 관련기사 갤럭시아머니트리, 신동훈 COO 대표이사로 선임…"블록체인 기반 신규사업 추진"[특징주]갤럭시아머니, 예술품에 블록체인 접목…대체불가토큰 인기 폭발 [클릭 e종목]"갤럭시아머니트리, 블록체인+미술품 신사업 기대" close 는 김용광 대표의 사임으로 신동훈 사내이사를 신규 대표로 선임한다고 29일 공시했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr