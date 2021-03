오흥주 동국제약 사장, 총괄사장 승진

전세일·이종진 부사장은 사장대우로

[아시아경제 김지희 기자] 동국제약이 4월1일부로 2021년 임원 인사를 단행했다고 29일 밝혔다. 오흥주 사장이 총괄사장으로 승진했고, 전세일 부사장과 이종진 부사장은 사장대우로 올라섰다.

오 신임 총괄사장은 서울대학교 약학과를 졸업하고 1989년 동국제약에 입사했다. 2008년부터 해외사업부 부사장직을 맡았고, 2009년 대표이사에 취임한 후 현재는 한국제약바이오협회 윤리위원회 부위원장을 맡고 있다.

전세일 사장대우는 경북대학교 사회학과를 졸업하고 1988년부터 2006년까지 CJ에서 ETC 영업마케팅 주요직을 두루 거쳤다. 2007년 동국제약으로 자리를 옮겨 2017년 영업마케팅 총괄부사장을 역임했다.

이종진 사장대우는 영국 노썸브리아대학 국제경영학과를 졸업하고 영국 런던대학 MBA를 수료했다. LG전자를 거쳐 2014년 동국제약에 합류했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr