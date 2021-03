코스피, 보합세 지속 3040선...개인 나홀로 매수

[아시아경제 박지환 기자] 29일 오후 코스피가 개인투자자들의 매수세에 힘입어 '3040선'에서 보합세를 유지하고 있다.

이날 코스피는 오후 2시 6분 기준 전거래일 대비 3.74포인트 상승한 3044.75를 기록하고 있다. 이날 코스피는 전거래일 대비 6.70포인트 (0.22%) 오른 3047.71에 출발해 장 중반 보합권을 등락하고 있다.

투자 수급별로는 개인이 나홀로 5946억원 순매수하고 있다. 반면 외국인과 기관은 1010억원, 4836억원 순매도했다.

시가총액 상위종목 중에서는 SK하이닉스(-1.11%), NAVER(-2.09%) 등이 하락했다. 반면 셀트리온은 유럽의약품청(EMA)으로부터 코로나19 치료제 렉키로나주에 대한 조건부 허가 소식에 5.73% 상승했다. LG화학(0.12%), 삼성바이오로직스(3.17%) 등도 상승했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일보다 0.51포인트(0.05%) 오른 957.21를 기록 중이다. 지수는 0.18포인트(0.02%) 오른 956.88로 출발해 장 중반 보합권을 등락하고 있다.

코스닥에서는 개인 투자자만 905억원 어치 주식을 사들이고 있다. 외국인·기관은 각각 320억원, 356억원 어치를 팔아치우고 있다.

시가총액 상위 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 셀트리온헬스케어와 셀트리온제약은 각각 3.68%, 2.64% 상승했다. 반면 씨젠(-0.46%), 펄어비스(-2.00%) 등은 하락했다.

