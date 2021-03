경북도, 한국국학진흥원장에 정종섭 전 행자부 장관 선임

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 제10대 한국국학진흥원 원장으로 정종섭 전 행정자치부 장관을 선임했다고 28일 밝혔다.

한국국학진흥원(이사장 이철우 경북도지사)은 임원추천위원회와 이사회를 거쳐 지난 2월 퇴임한 제9대 조현재 원장 후임으로 정종섭 전 장관을 최종 낙점했다.

경주 출신인 정종섭 원장은 서울대 법대를 졸업한 뒤 제24회 사법시험에 합격하고 헌법재판소 헌법연구관, 서울대 법대 학장 및 법학전문대학원 원장, 제1대 행정자치부 장관, 제20대 국회의원과 한국국학진흥원 이사를 역임했다.

중앙부처와 국학분야에서 많은 경험을 쌓은 정종섭 원장 취임을 계기로 한국국학진흥원이 국학연구의 대중화와 세계화를 이끌고 국학기반 문화콘텐츠 개발에 경쟁력을 갖춘 기관으로 거듭날 것으로 경북도는 기대했다.

신임 정종섭 원장은 29일 이철우 경상북도지사로부터 임명장을 받게 된다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr