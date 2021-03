美 곳곳에서 아시안 증오범죄 근절 대규모 집회

샌프란시스코서 3000여명 행진 시위, 애틀랜타 총격사건 희생자 추모

LA에서도 2000여명 참여, 증오범죄 항의 시위

[아시아경제 국제부 기자] 미국 캘리포니아 샌프란시스코와 로스앤젤레스(LA)에서 아시안 증오범죄 근절을 촉구하는 대규모 집회가 열렸다.

위안부ㆍ독도 운동을 벌여온 김진덕ㆍ정경식재단과 샌프란시스코 베이 지역의 한인회들, 중국계 미국인 중심의 위안부 인권단체 '위안부정의연대'(CWJC)는 27일(현지시간) '애틀랜타 총격 사건 피해자 추모식 및 아시안 인권을 위한 평화 시위ㆍ행진' 행사를 개최했다.

이들은 먼저 위안부 기림비가 세워져 있는 샌프란시스코 세인트메리스퀘어 공원에서 추모식을 열고 총격 사건에 희생된 피해자들을 기렸다.

이 자리에는 흑인인 런던 브리드 샌프란시스코 시장도 참석해 아시아계 증오범죄에 대한 반대 의사를 밝혔다. 브리드 시장이 위안부 기림비가 건립된 이 공원을 찾은 것은 처음이다.

참가자들은 이어 이 공원에서 샌프란시스코의 중심지인 유니언스퀘어까지 600m 구간에서 평화 행진을 벌였다.

이들은 "아시아인에 대한 증오를 멈춰라", "인종차별 반대, 성차별 반대, 폭력을 멈춰라", "나쁜 날은 증오 범죄를 정당화하지 않는다" 등이 적힌 팻말을 들고 행진했다.

이날 LA 한인타운에서도 2000여명이 참석한 가운데 아시안 증오범죄 근절을 촉구하는 집회가 열렸다.

참석자들은 애틀랜타 연쇄 총격 사건으로 숨진 한인 등 아시아계 여성 6명을 애도하고 "아시안 증오를 멈춰라". "더는 안된다"는 구호를 외쳤다.

이날 집회에는 아시안정의진흥연대, A3PCON, 아시안 청년센터, 리틀도쿄 서비스센터 등 아시아계 인권ㆍ청년단체들과 LA 흑인 커뮤니티의 중심인 제1흑인감리교회 소속 신도들, 히스패닉 단체인 호미스 유니도스, LA 지역 최대 노동차 단체인 LA 카운티 노조연합, 에티오피아계 단체 '위캔파운데이션' 등이 행진에 참여했다.

아시아태평양코커스(CAPAC) 의장인 중국계 주디 추 연방하원의원(민주ㆍ캘리포니아), 한인타운을 지역구로 둔 지미 고메스 하원의원, LA 지역 시의원들은 아시안 증오범죄에 맞서 끝까지 싸우겠다고 약속했다.

이날 LA 한인타운뿐만 아니라 웨스트 할리우드, 샌타모니카 대로 등 도심 곳곳에서 집회가 열렸고, 참석자들은 거리를 행진하며 증오범죄 근절을 촉구했다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr