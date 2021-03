하산 로하니 "미국 제재가 코로나19 백신 수입 방해"

[아시아경제 조유진 기자] 27일(현지시간) 하산 로하니 이란 대통령이 미국의 경제제재가 코로나19 백신 수입을 방해하고 있다고 말했다.

로하니 대통령은 이날 코로나19 대책본부 회의에서 "도널드 트럼프 전 대통령 시절 가해진 경제 테러가 여전히 유지되고 있다"며 "백신을 주문하고 값도 치렀는데, 백신 제조업체들이 미국의 제재를 두려워 하며 백신 인도 지연과 취소가 생기고 있다"고 말했다.

다만, 로하니 대통령은 구체적인 백신 지연과 취소 사례는 언급하지 않았다. 일부 외신은 인도 검찰이 지난주 이란에서 주문한 37만 회분의 백신 수출을 막은 것을 뜻한다고 해석했다.

이란은 버락 오바마 전 대통령 재임 당시인 2015년 미국과 핵 활동을 제한하는 대신 미국의 대이란 제재를 해제하는 것을 주요 내용으로 하는 핵 합의를 타결했다.

그러나 2018년 트럼프 전 미국 대통령은 일방적으로 핵 합의 파기를 선언하고 대이란 제재를 대부분 복원했다.

이란도 2019년 5월부터 단계적으로 핵 합의 조항의 이행 범위를 축소했다.

조 바이든 행정부 출범 이후 미국과 이란은 핵 합의 복원 가능성을 내비쳤지만, 양측 모두 상대방이 먼저 의무를 이행해야 한다며 기 싸움을 벌이고 있다.

