우리금융, 뉴딜금융 지원 박차…국민참여정책형 펀드 출시

그룹 자체 '우리스마트뉴딜30목표전환증권투자신탁 2호'도 판매

[아시아경제 이광호 기자]우리금융그룹은 29일 국민참여정책형 뉴딜펀드와 그룹 자체 뉴딜 공모펀드인 '우리스마트뉴딜30목표전환증권투자신탁 2호'를 출시한다고 28일 밝혔다.

국민참여정책형 뉴딜펀드는 뉴딜 분야 기업이 발행하는 지분, 메자닌 증권에 주로 투자하는 사모재간접 공모펀드다.

정부 재정펀드 및 사모 운용사가 21.5%를 후순위 출자해 펀드 투자자의 손실을 방어해 주는 구조로 29일부터 우리은행 영업점을 통해 판매된다.

또한 우리금융 자회사인 우리자산운용을 통해 우리스마트뉴딜30목표전환증권투자신탁2호를 출시한다.

우리스마트뉴딜30목표전환증권투자신탁2호는 뉴딜 관련 공모펀드로 성장기업 및 공모주에 투자되며, 5% 목표수익률 달성시 채권형 펀드로 전환된다.

앞서 우리금융은 지난해 11월과 올해 1월 뉴딜관련 펀드인 우리스마트뉴딜펀드와 우리스마트뉴딜30목표전환증권투자신탁1호를 출시한 바 있다.

우리글로벌자산운용도 지난해 11월 2000억원 규모로 뉴딜인프라펀드를 조성해 뉴딜 관련 스마트 물류시설 등에 투자하고 있으며, 오는 2분기 중 추가적으로 1000억원 규모의 그린뉴딜펀드를 조성한다.

우리금융 관계자는 "우리금융은 국가 경제의 미래 성장동력 강화를 위해 한국판 뉴딜을 적극적 지원하고 있다"며 "그룹에서도 신사업 기회 발굴 및 신규 고객 확대 등으로 뉴딜금융을 선도적으로 추진할 것"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr