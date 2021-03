부산시장 누가 돼도 성폭력 피해자 일상회복 위해 힘써야

김영춘·박형준 후보, ‘오거돈 성폭력 피해 1년 기자회견’ 참석해 서약

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 더불어민주당 김영춘, 국민의힘 박형준 4·7 보선 부산시장 후보가 함께 오거돈 전 시장 성폭력 사건 피해자의 일상 회복을 위해 노력하겠다고 부산시민 앞에서 서약했다.

오거돈성폭력사건공동대책위원회는 26일 오후 2시 부산시청 앞에서 ‘피해자에게는 일상을, 가해자에게는 엄벌을’이라는 내용으로 기자회견을 열었다.

이 자리에 부산시장 보궐선거에 출마한 양당 후보가 나란히 참석했다.

대책위 이날 기자회견에서 “부산시민 앞에서 서약한 두 부산시장 후보 중 누가 당선되든지, 약속한 모든 것이 이후 실제 시정을 통해 어떻게 실현되는지 감시하는 역할을 이어갈 것”이라고 말했다.

두 후보는 기자회견문 발표가 끝난 뒤 대책위가 준비한 ‘부산시장 후보자 서약서’에 서명했다.

서약서에는 피해자에게 사과하는 내용과 함께 성평등 부산을 만들겠다는 다짐이 담겼다.

대책위는 “오거돈 성폭력 사건 이후 1년 동안 피해자에 대한 안전 보장과 일상 회복을 위한 기본적인 지원은 제대로 논의조차 되지 못한 채 2차 피해와 압박만 지속됐다”라며 “오거돈 전 시장은 겸허히 본인의 죄를 그대로 인정하고 호화 변호인단 선임을 취소하고 처벌을 받아야 한다”고 밝혔다.

