박영선 “9억원 이하 주택 공시지가 인상률 10% 안 넘게 추진”

[아시아경제 전진영 기자] 4.7 재보궐선거 공식 선거운동 이틀째인 26일, 박영선 더불어민주당 서울시장 후보는 두 번째 정책선언으로 “공시지가 9억원 이하 주택에 대해 공시지가 인상률이 10% 수준을 넘지 않도록 조정제도를 마련하는 방안을 민주당에 강력하게 건의하고 추진하겠다”고 밝혔다.

박 후보는 이날 서울 서대문구 현대백화점 앞에서 가진 집중 유세에서 “부동산 가격이 상승하면서 서울시 공시지가가 큰 폭으로 올랐다. 그런데 코로나19로 민생경제가 어려워 서민이 지어야할 부담도 많다. 완충장치가 필요하다”며 이같이 말했다.

그는 “부동산 가격 급등으로 가장 큰 고통을 받는 것이 서울시민들 가운데 서민”이라며 “이를 통해 중산층과 서민의 세액 부담을 줄여드리겠다”고 강조했다.

홍익표 정책위의장에게 건의해 해당 제안을 실현하겠다고도 덧붙였다. 박 후보는 “홍 정책위의장에게 이 질문을 드리고 여기에 대해 국회가 4월 국회에서 이 법을 통과시킬 것을 강력히 촉구하며 답변을 기다리겠다”고 말했다.

한편 최근 논란이 된 한국토지주택공사(LH) 논란에 대해선 “부동산 투기 근절을 위해 반드시 이해충돌방지법, 부동산거래법이 통과돼야 한다”며 “국민의힘 소속 해당 상임위원회 소위원장이 법을 지연시키고 있다”고 비판했다.

그러면서 “시장이 되면 서울시에 부동산감독청을 만들고 국회에서 통과된 법을 기초로 서울시 조례에 서울시 공직자 부동산신고사전신고제를 만들도록 하겠다”며 “서울시 공무원은 서울시민들이 신뢰하도록 하는 정책을 확실하게 펴겠다”고 목소리를 높였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr