"이장이 성폭행"…전남 섬마을서 혼자 사는 여성 2명 신고

경찰, 2차 피해 예방 노력…비공개 수사 진행

[아시아경제 김봉주 기자] 전남의 한 섬마을에 홀로 거주하는 여성 2명이 마을 이장으로부터 성폭행을 당했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

26일 경찰 등에 따르면, 지난 22일 이 섬마을 치안센터에 여성 2명이 마을 이장으로부터 성폭행을 당했다는 주민 신고가 접수됐다.

피해자들은 30대와 40대 여성으로, 모두 혼자 살고 있는 이들은 마을 이장으로부터 성폭행을 당한 것으로 전해졌다. 한 여성은 지난 2019년, 또 다른 여성은 최근 범행의 피해자가 됐다.

경찰은 성폭력 피해자들이 의료 지원과 피해 상담 등을 받을 수 있도록 해바라기센터에 인계하고, 신원 노출 우려 등으로 육지에서 비공개 수사를 벌이고 있다.

경찰 측은 "긴급신고가 가능한 스마트워치를 지급하는 등 피해자들의 2차 피해 예방을 위해 노력하고 있으며 수사 진행 상황은 알려줄 수 없다"고 설명했다.

